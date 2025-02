Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira

LUA VAZIA

Data estelar: Lua Vazia das 7h18 até 0h34 de amanhã HBr.

Em nossa ânsia legítima de fazer acontecer o que nos interessa, nós utilizamos o tempo mecânico e a agenda produtiva da civilização para nos orientar, mas essas são construções artificiais, desconectadas do organismo colossal em que nos movimentamos, e que chamamos de Universo.

Nossa humanidade foi inteligente o suficiente para inventar esses instrumentos e todos os outros que continuamos inventando na artificialidade criativa, mas também somos burros demais para deixar de perceber que essa artificialidade nos desconecta dos ciclos biológicos e cósmicos que preservam a saúde física e mental.

Os períodos de Lua Vazia são impróprios para a produtividade, mas muito auspiciosos para o descanso, a despreocupação e para a intenção de nos interiorizarmos para fazer contato com a Vida de nossas vidas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As conexões sociais são dinâmicas, pessoas entram e saem da vida, algumas sem deixar nada de positivo ou de negativo, apenas indiferença, mas outras poucas marcando o início de um novo tempo em sua vida. Valorize.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O que você puder fazer de prático e concreto será coroado com bons resultados. Por isso, evite a preguiça, evite pensar que ainda dá tempo para deixar para depois o que seria auspicioso fazer agora mesmo. Agora!

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

De longe chama uma voz que, apesar de desconhecida, soa familiar, porque vem de dentro, convidando sua alma a participar de aventuras maiores, sem medo, com muita boa vontade de se reinventar e melhorar substancialmente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As boas sensações são significativas, porque contrariam o mau humor que inúmeras pessoas sustentam, dado o medo que sentem a respeito de tudo que acontece e das perspectivas do mundo. Preserve as boas sensações.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem todas as pessoas são de seu agrado, e as que são de seu agrado andam passando por perrengues e não conseguem lhe oferecer a atenção habitual. Não importa, sua alma está devidamente instrumentalizada para tudo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se você tiver algum plano específico do qual espere resultados a curto prazo, pois então, agora é o momento mais auspicioso para tomar iniciativas e colocar esse plano em marcha. O céu ajuda se você ajudar também.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Com alegria tudo se resolve melhor, porque ainda que haja caras fechadas e más vontades tiroteando à esmo, você mantenha seu bom humor apesar de tudo e de todos, e verá o quanto a vida recompensa e facilita tudo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Por uns instantes você experimentará uma serenidade que parecerá estranha, dado sua alma se acostumar mais com as tensões do que com a tranquilidade. Abrace esse estranhamento, a serenidade é real e verdadeira.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É uma boa hora para ter conversas decentes, alegres e sinceras com as pessoas que você tiver na mira, porque nesse estado de coisas será fácil chegar a acordos e fazer combinados benéficos para todas as partes.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O pouco que você fizer agora em nome do progresso material e espiritual será o muito de recompensas que colherá num tempo nada distante. Tenha em mente que o progresso há de ser material e espiritual simultaneamente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça suas apostas, porque se ficar dentro do terreno que sua alma considerar seguro, é certo que haverá conforto, mas perderá de vista as aventuras disponíveis que, se abraçadas, resultariam em recompensas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Pense bem, pense lindo, pense beleza, pense pensamentos dignos e nobres, que a generosidade flua livre de seu coração, sem medo de que as pessoas explorem você de novo. Essa irradiação é protegida pelo mundo superior.