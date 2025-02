Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

ENTREGA INCONDICIONAL

Data estelar: Lua Nova em Peixes.

O tanto de medo em que confiamos, porque imaginamos que sem ele estaríamos perdidos e à deriva no mundo perigoso em que existimos, é o tanto de falta de amor que experimentamos, porque o amor só pode ser experimentado num ato de entrega incondicional, e ansiamos loucamente por viver essa experiência, mas pomos tantos obstáculos e requisitos para nos entregar ao amor, que acaba não acontecendo.

Amor é entrega incondicional, porque onde houver condições há também medo, e o medo, não o ódio, é o oposto do amor. É o medo que nos deixa tensos, hostis, preparados para o pior, porque confiamos nele, enquanto se quisermos experimentar o amor sonhado, temos de confiar mais em que o amor nos salva do que depositar a confiança de que sem o medo estaríamos perdidos e à deriva no mundo perigoso em que existimos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Escolha a dedo as pessoas com quem se abrir, porque apesar de ainda ser necessário você guardar segredo sobre suas reais intenções, mesmo assim seria interessante ir testando as reações diante de suas propostas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se quiser moleza, coma pudim. A vida não precisa ser dura o tempo inteiro, porém, se acomodar em situações que pareçam brindar com conforto, mas que custam caro do ponto de vista emocional, não é essa uma atitude sábia.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Entre caprichos e desejos anda a alma humana, tendo de discernir a não tão evidente diferença entre uns e outros. Os desejos são sempre imperativos, enquanto as necessidades só fazem sugestões, muito sutis às vezes.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Acomode em sua mente as percepções que anda tendo sobre as pessoas e o mundo em geral, porque isso garantirá que você aproveite o conhecimento e tome impulso para se reinventar, num processo que levará anos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tudo se resolve, mesmo que não seja do jeito que você imaginava. Tudo se resolve porque ninguém vai suportar a manutenção do estado atual das coisas, e em algum momento, inevitável, todos darão o braço a torcer. Todos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aquilo que parecia claro e evidente, e que fez com que você se autorizasse a julgar certas pessoas, agora encontra outros argumentos completamente diferentes, e seria interessante você aceitar as contrariedades.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Como o rumo do mundo está completamente fora de qualquer capacidade de se fazer previsões, então as pessoas também andam mais desnorteadas do que o normal, voltando atrás nas promessas que fizeram. Compreenda.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Está tudo muito caro, e nem sempre do ponto de vista financeiro, porque enquanto encarecem os produtos e objetos, encarece também o trato social, porque as pessoas vão ficando mais e mais mesquinhas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O entusiasmo das pessoas é encantador, mas precisa ser administrado com cuidado, porque nesta parte do caminho anda todo mundo experimentando tamanhas limitações, que se fazem promessas impossíveis de cumprir.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Em certo momento parecerá a você que chegou aonde pretendia, mas depois perceberá que esse seria apenas um novo estágio, porque ainda haveria muito caminho pela frente. Se muna de entusiasmo, e se divirta com tudo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tudo requer negociação, para sua alma não ser atropelada pela ganância excessiva das pessoas desta parte do caminho. E isso não se circunscreve aos assuntos financeiros, se estende também aos emocionais. É por aí.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Sonhos e pesadelos se acotovelam na consciência, e você precisa se equilibrar numa corda bamba para não cair nem para um nem para outro lado, mas permanecer com a cabeça no devido lugar para seguir em frente e para cima.