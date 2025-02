Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

Data estelar: Mercúrio e Urano em quadratura.

Se a segunda-feira fosse realmente o início da semana útil no ocidente, tudo deveria ser maravilhoso, porque nos anima sermos produtivos, e estaríamos nas alturas em concordância com o figurino, mas vamos combinar, é lendário que o humor comece a azedar já no final do domingo e que despertar na segunda-feira não é nada confortante.

O ânimo, tal qual as emoções, nunca mente, é a fiel tradução do estado subjetivo de nossa humanidade, que se acostumou a tratar com desdém a vida invisível da subjetividade, e assim caminhamos por entre o céu e a terra, com a saúde psíquica degringolando, insistindo que isso se deva às telas de celulares que tanto nos atraem, quando na verdade a causa é muito mais simples, e se resolve sem tecnologia nem remédios, apenas sincronizando as atividades terrestres com as celestes.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que as pessoas tenham laços antigos que as unem, mesmo assim o andar da carruagem do mundo as coloca em situações tão complexas que ninguém mais sabe com quem contar nem em quem confiar. Situação complicada.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você tem seus planos e isso é muito bom, mas a vida tem planos maiores e mais amplos para você, e nem sempre seus planos e os da vida estão em sincronia. Acontece que não adianta lutar contra a vida, ela sempre ganha.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tudo que você pensou que sabia direito merece questionamentos profundos, porque a realidade do mundo desafia a lógica mais exata que qualquer filósofo se atreveu a expressar. Ou é tudo uma piada, ou é o apocalipse.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É importante que você queira intervir para solucionar questões que, inclusive, não seriam de sua alçada, mas do jeito que as coisas andam, é ainda mais importante ver se o tiro não vai sair pela culatra. Acontece.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Contemplar as trapalhadas que as pessoas cometem e não fazer nada para ajudar, ou é uma estratégia astuta de sua parte, para não se envolver nos acontecimentos, ou é uma demonstração de falta de compaixão. Medite sobre isso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se o que dava certo até agora deixou de ser eficiente, não hesite, se aventure a mudar tudo, sem piedade, sem apego ao conhecido, porque o futuro se desenha completamente diferente do que uma vez foi imaginado.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Investigue aquilo que levantou suspeitas, porque provavelmente as coisas não são o que parecem, e em muitos casos a mente humana faz raciocínios muito astutos, mas completamente desvinculados do que acontece.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Suas certezas precisas ser questionadas, e se não for você que as questiona, então a vida lhe apresentará as pessoas que saberão fazer isso. Evidentemente, a segunda opção é mais desconfortável do que a primeira.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

De uma forma ou de outra, você ficou com a responsabilidade de colocar ordem no que acontece. Justo você, que não é a pessoa que mais se destaca pela capacidade de colocar ordem, mas a vida é assim, insofismável.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As coisas andam mudando com tamanha velocidade que fica difícil acompanhar tudo que acontece. Porém, vale a pena fazer o esforço para atualizar as informações e usar o discernimento para separar verdade e mentira.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Cuide para não chutar o balde precipitadamente, porque há coisas que você vai precisar no futuro, e na ânsia de tornar sua vida mais leve, você corre o risco de se livrar de muita coisa que ainda será necessária.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se as coisas não saem do jeito que você queria ou esperava, em vez de gastar tempo resmungando se reinvente de imediato e toque a bola para frente, porque ainda há muito jogo para você se envolver. Rapidez e eficiência.