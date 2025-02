Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

NOSSAS CRISES

Data estelar: Mercúrio e Saturno em conjunção.

O medo nos torna rigorosos e assustadores, parecemos feras acuadas preparadas para ir em cima de quem atravessar nosso caminho, e isso denuncia que interiormente somos ainda crianças assustadas com a complexidade do mundo, que nos sentimos desqualificadas para viver com a alegria leve com que a compreensão amorosa nos brinda.

Ansiamos experimentar o amor, mas erguemos muros de rigor para que nada nos atinja, e se não tivermos uma vulnerabilidade mediante a qual outrem possa ingressar em nosso sagrado território, tampouco teremos como sair de nós mesmos e, encerrados em nós mesmos, olhamos o mundo com medo, atuando com rigor para assustar antes de sermos assustados.

E assim vamos vivendo as crises que no âmbito terapêutico, na melhor das hipóteses, descobrimos que inventamos para nós mesmos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Mantenha seus trunfos na manga sem mostrar seu verdadeiro jogo a ninguém, porque assim sua alma conseguirá ganhar tempo para amadurecer melhor os planos, dado que esses envolvem consequências a longo prazo. Muito longo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os compromissos que estão sendo assumidos neste momento tendem a produzir raízes profundas, portanto, passe em revista o que anda acontecendo, para não correr o risco de se comprometer com o que depois não gostará.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda que sua mente continue distraída viajando por mundos imaginários, reserve um pouco de tempo para tomar atitudes práticas e eficientes, que aproximem você de suas pretensões materiais. Há tempo para tudo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Pensar bem dá trabalho, porque requer ir além dos convencimentos em que a alma se acomoda, justamente para não ter de se esforçar e continuar pensando e questionando a realidade. Agora é um bom momento para pensar bem.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Algumas medidas duras terão de ser tomadas o quanto antes, mas apesar de sua alma pretender que tenham efeitos definitivos, melhor seria não apostar alto nisso. Faça o necessário para conter os efeitos negativos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ninguém gosta de ouvir verdades sobre si, mas em nome de amadurecer, isso se torna necessário de vez em quando. Agora parece que chegou sua hora, e seria melhor aproveitar a situação para você ser sua melhor versão.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Não se pode pretender resultados quando se acabou de colocar as sementes da terra, há de se esperar o momento certo para isso, sem nada acelerar. Se você acelerar a germinação de uma semente, você acaba a destruindo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nem todo desejo merece satisfação, há muitos que precisam ser abandonados à imaginação e, com o tempo, descartados, porque se levados à prática brindariam com prazer efémero e sofrimento crônico. Melhor isso não.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Chega uma hora em que se torna necessário colocar um ponto final em acontecimentos e relacionamentos que só servem para repetir padrões que não fazem mais sentido para a pessoa em que você se converteu. É agora.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O alívio de expressar o que está atravessado em sua garganta será muito maior do que a dificuldade de tomar a iniciativa de se expressar. A tensão da expectativa faz tudo parecer mais difícil do que é.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Fazer concessões e nada exigir seria o normal de sua parte, mas agora é um momento diferente e há muito mais em jogo do que o habitual. Portanto, faça suas exigências, demande receber o que considera que seja seu.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Agora é quando você não deve parar sequer por um instante, apenas para tomar água e se alimentar com o essencial. É melhor aproveitar este momento para colocar em dia tudo que você andou procrastinando em outros tempos.