Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo

Data estelar: Marte e Saturno em trígono.

É domingo e no mundo cristão e ocidental é dia de descanso, mas não para todos, porque inúmeras pessoas trabalham prestando serviços e elas aproveitarão melhor o dia de hoje, que é auspicioso aos que produzem e um tanto nervoso e agitado para os que tentam descansar.

Nossa humanidade, com sua lendária criatividade, foi inventando artifícios que a desconectaram dos ritmos biológicos e cósmicos que preservam a saúde física e psíquica, e tenta compensar sua descompensação artificial com suplementos, exercícios físicos e entretenimento, mas como o buraco é subjetivo, é malsucedida nas suas tentativas.

A saúde de nossa humanidade melhoraria muito se houvesse uma reforma ampla dos calendários, mas se nossa humanidade fosse saudável, a indústria farmacêutica perderia os clientes.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ter planos que não foram comunicados a ninguém é algo que sua alma desconhece, mas que mesmo assim anda acontecendo. Agora é quando se torna propício você arquitetar melhor esses planos, pensando bem sobre esses.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É insuficiente que as pessoas saibam o que precisam fazer, porque nada indica que se motivem a continuar em ação, ao contrário, se dispersam e buscam entretenimento nas telas dos celulares. Uma pena isso acontecer.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Descansar é bom, porém, descansar quando a alma sabe que é oportuno se movimentar de forma prática para resolver as questões que no passado já foram procrastinadas, aí a coisa muda de cara. Nem sempre é bom.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aquilo que você tinha vontade de fazer, mas até agora não encontrou oportunidade, agora é quando você tem a chance. Procure, no entanto, que suas ações beneficiem de alguma forma as pessoas com que convive.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Cuide para que os sentimentos não fiquem ruminando e dando voltas em sua consciência interior, porque dessa forma correriam o risco de se transformarem em ressentimentos, uma condição nada agradável, além de insalubre.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Dar ordens é muito melhor do que receber ordens, mas uma coisa é certa, de vez em quando alguém precisa dar ordens, especialmente nos tempos atuais, em que a distração é facilitada pelas telas dos celulares. Melhor não.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Apesar de ser domingo, nada indica que seja hora de descansar, porque o céu privilegia ações práticas que aproximem dos objetivos pretendidos. Então, contrarie a lógica da civilização, se sintonize com o céu.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Registrar as boas ideias é uma ótima ideia também, porque se você ficar se encantando subjetivamente com as visões que surgem, esse regozijo passará, como passou tantas vezes, e se transformará em decepção.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Muitas vontades e escassas oportunidades de colocar as vontades em ação, isso resulta num momento em que a vida interior está mais intensa do que a vida exterior, e o desequilíbrio costuma provocar mau-humor.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Selecione o convite que seja mais animador, porque agora é um momento em que a socialização compensaria e, como sempre, sua alma resiste a sair de sua toca. Agora é quando é propício sair da toca e socializar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para sua alma não ser dominada por nenhuma distração, mas, ao contrário, ser você quem está no domínio, procure se dedicar a organizar as questões práticas e concretas, sem se deixar seduzir por nenhum entretenimento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ter disposição para se dedicar ao que precisa ser feito e mesmo assim não o fazer é sinal de que o impulso de autodestruição vence, e sua consciência se abandona a esse como se fosse prazeroso. Evidentemente não é.