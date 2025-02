Horóscopo: veja previsão para o seu signo neste domingo

Veja o horóscopo do dia 23/2 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Áries (21/3 a 20/4)

Você se sentirá mais sereno e equilibrado ao lidar com suas emoções, unindo lógica e sentimento com inteligência e experiência. Reflita antes de tomar decisões e valorize sua capacidade de análise.

Touro (21/4 a 20/5)

Para que seus planos possam avançar com confiança e entusiasmo, projete o futuro valorizando o aprendizado que o trouxe até este ponto e organize-se com prudência. Permaneça entre a aspiração e o concreto.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Você notará que, de maneira sutil, possíveis obstáculos serão superados com mais suavidade, pois você estará mais preparado para enxergar as diversas oportunidades que surgirão ao seu alcance. Desfrute.

Câncer (21/6 a 22/7)

Ao permitir-se ser moldado pelos desafios do seu trajeto, você se tornará, naturalmente, mais atento à própria potência. Siga com a convicção de que sempre terá a capacidade de recomeçar. Entregue-se.

Leão (23/7 a 22/8)

Seus vínculos serão fonte de crescimento e trocas valiosas, trazendo aprendizados e momentos significativos. Deixe a vida seguir seu curso, sem controle absoluto. Aproveite instantes com presença genuína.

Virgem (23/8 a 22/9)

Você renovará seu dia com pequenas ações que trarão impacto significativo. Explore os detalhes, pois, muitas vezes, a mudança está na forma de enxergar. Experimente algo inédito e amplie possibilidades.

Libra (23/9 a 22/10)

A sintonia com seus desejos estará presente, permitindo-lhe agir conforme seus sentimentos mais genuínos. Acredite no que vem de dentro e honre seus anseios com autenticidade e confiança. Siga o coração.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Ao se aprofundar no universo da intimidade, mantenha discernimento. Você poderá acessar emoções e lembranças que serão mais bem compreendidas se houver certa distância emocional. Use a razão como guia.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Sua experiência e maturidade serão aliadas para preservar energia e evitar desperdícios desnecessários. Diante das dúvidas, escolha o aconchego do lar e permita-se ter momentos de calma para restaurar a mente.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Sua paciência poderá ser desafiada por imprevistos e pela correria ao redor. Evite agir por impulso e mantenha-se atento ao que realmente importa. Com foco, você evitará desentendimentos secundários.

Aquário (21/1 a 19/2)

Suas ideias estarão vibrantes e cheias de potencial, mas só terão significado se forem concretizadas. Estruture pensamentos, direcione suas ações e transforme a criatividade em algo real e produtivo.

Peixes (20/2 a 20/3)