Horror: corpo de homem esquartejado é encontrado com carta misteriosa

A guerra entre facções criminosas em Manaus (AM) fez mais uma vítima. O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado esquartejado, na Zona Norte da capital amazonense. O crime ocorreu no início da manhã desta sexta-feira (28/1). Ao lado do corpo havia um bilhete supostamente deixado pelos assassinos.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAMca) detalhou que moradores da cidade saíam para trabalhar quando encontraram partes de um corpo enroladas em panos e acionaram as autoridades. A vítima ainda apresentava ferimentos de objetos cortantes no rosto.

Os policiais isolaram o local do crime e encontraram um bilhete que dizia “Em resposta ao nosso irmão Sabazinho”. A princípio, a dinâmica da morte indica ligação com o crime organizado que atua em Manaus. E, por enquanto, não há informações sobre a identidade dos suspeitos de cometer o assassinato. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) adotou os procedimentos periciais necessários, e o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que apura a motivação para o crime e quem são os assassinos.