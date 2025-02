HPV: Acre é um dos estados com menor índice de vacinação e Ministério inicia campanha

O Ministério da Saúde iniciou uma ação nacional para vacinar adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não foram imunizados contra o HPV. A estratégia visa corrigir o acúmulo de não vacinados desde 2014 e proteger essa faixa etária vulnerável a doenças relacionadas ao HPV, como o câncer de colo do útero.

O Acre, com 40% de adolescentes não vacinados, está entre os estados com maiores índices de falta de imunização. A ação focará em 121 municípios, onde a maior parte dos 2,95 milhões de adolescentes não vacinados se encontra. O objetivo é atingir uma cobertura vacinal de pelo menos 90% do público-alvo.

As medidas incluem o planejamento de ações locais, como vacinação em escolas, faculdades e salas de vacinação, com os municípios criando planos específicos baseados em dados locais. O novo painel tecnológico do Ministério da Saúde permitirá que os gestores monitorem as coberturas vacinais, identifiquem as áreas mais críticas e acompanhem a evolução dos indicadores desde 2014.

Em 2024, estima-se que cerca de 7 milhões de adolescentes de 15 a 19 anos ainda não tinham recebido a vacina. O Ministério da Saúde disponibiliza orientações para a execução dessa estratégia no site oficial.