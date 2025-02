Hulk e Rony marcam, Atlético-MG deslancha no fim e avança na Copa do Brasil

O Atlético-MG sofreu, enfrentou não só o Tocantinópolis pela vaga para a segunda fase da Copa do Brasil, mas encarou também o gramado ruim, logística e falta de água e luz. A carta na manga mais uma vez foi o atacante Hulk, que segue decisivo neste início de temporada. O Galo martelou a retranca do Tocantinópolis e conseguiu furar o bloqueio no fim do jogo, com Rony e Hulk balançando as redes.