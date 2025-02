Humaitá derrota o Rio Branco e deixa zona de rebaixamento

O Humaitá derrotou o Rio Branco por 3 a 2 neste sábado (22), no Florestão, em Rio Branco e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Estadual.

Aldair (2) e Matheus Nego anotaram os gols do Humaitá enquanto Paulo Negão e Cassiano marcaram para o Rio Branco. A partir da metade do primeiro tempo uma chuva forte na capital acreana deixou o gramado do estádio muito encharcado e a partida passou a ser disputada na base da superação.

O Humaitá foi para o intervalo vencendo por 1 a 0 com gol de Aldair e no início da segunda etapa o Rio Branco empatou em um belo chute de Paulo Negão.

O árbitro Ruan Santos marcou um pênalti duvidoso e Cassiano marcou o gol da virada. Na sequência outra penalidade duvidosa, agora, para o Humaitá e Matheus Nego marcou o gol de empate. Nos acréscimos, a bola sobrou para Aldair fazer 3 a 2, Humaitá.

Com a vitória diante do Rio Branco, o Humaitá quebrou um jejum de 20 partidas sem vencer. O último triunfo do Tourão tinha ocorrido no Estadual de 2024.

Os três pontos conquistados coloca o Humaitá na luta por uma vaga na semifinal faltando duas partidas para o fim da fase de classificação. A equipe assume a 5ª colocação com 6 pontos.

A derrota para o Humaitá coloca o Rio Branco na 7ª colocação com 3 pontos e dentro da zona de rebaixamento do Estadual.