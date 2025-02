Idosa tem rosto desfigurado após ataque quando voltava de academia

Uma idosa, de 77 anos, levou um soco no rosto de uma pessoa em situação de rua na 203 da Asa Norte, nesta quinta-feira (20/2). A vítima foi levada ao Hospital de Base com diversas fraturas na face e suspeita de traumatismo craniano.

De acordo com uma testemunha, um homem aparentemente sob efeito de drogas se aproximou da mulher que esperava para atravessar a rua e desferiu um soco contra ela, sem motivo aparente. A idosa caiu no chão na hora, tamanha violência.

Após a agressão, o homem se afastou e não levou nenhum pertence da vítima. O agressor continuou caminhando, aparentando nervosismo.

Em depoimento, a mulher disse que voltava da academia quando o homem, sem qualquer justificativa, desferiu um soco em seu rosto e outro nas suas costas. Ela declarou que não tinha qualquer desavença com o autor e não sabe explicar o motivo da agressão.

Com as características físicas, a Polícia Militar do Distrito Federal localizou o suspeito e o levou para prestar esclarecimentos na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

Ele é investigado por tentativa de homicídio e crime praticado contra a pessoa idosa.