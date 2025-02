Idoso compra todos os passarinhos de um vendedor em feira e os liberta na hora

Em Xique-Xique, na Bahia, um idoso fez algo que ninguém esperava em plena feira: comprou todos os passarinhos que estavam à venda e os soltou imediatamente. A cena foi de cortar o coração. Enquanto as aves ganhavam o céu, a multidão assistia, entre surpresas e aplausos.

A ação, além de chamar atenção de quem estava no local, gerou um verdadeiro debate online. O vídeo logo circulou nas redes sociais e, como era de se esperar, o público não deixou de reagir.

“Passarinho é pra voar, não pra viver preso”, escreveu um usuário, resumindo o sentimento de muitos. Aplaudido por muitos, o idoso se tornou, de repente, um herói da natureza.

Mas nem todos estavam completamente satisfeitos com a atitude: alguns ressaltaram que a venda de aves silvestres é ilegal, e sugeriram que a situação deveria ser tratada de forma mais rigorosa, com a intervenção das autoridades. “Esse senhor foi um anjo, mas o vendedor precisa ser responsabilizado”, comentou outro internauta.

As opiniões se dividiram entre o apoio ao ato de liberdade dos pássaros e a preocupação com a legalidade da venda. Alguns até expressaram que, ao invés de comprar as aves, ele deveria ter chamado o IBAMA, mas, ao mesmo tempo, reconheceram que o gesto teve uma força simbólica de quebrar um ciclo de exploração.

O gesto trouxe à tona um questionamento importante: até que ponto o respeito pelos animais precisa ser combatido de forma mais efetiva nas leis? Se por um lado a ação foi admirada, por outro, a venda ilegal segue sendo uma realidade, e muitas pessoas destacaram a necessidade de fiscalização mais firme.

Veja o momento: