Ifac abre 71 vagas em processo seletivo de cursos técnicos para o Ensino Médio; veja detalhes

O Instituto Federal do Acre (Ifac) abriu, nesta segunda-feira (3), as inscrições no processo seletivo para o preenchimento de 71 vagas para o ingresso em cursos técnicos integrados ao ensino médio no Campus Xapuri.

Com programas e matrículas gratuitos e presenciais, as oportunidades são para os cursos de Alimentos (31), Agropecuária (25) e Biotecnologia (15), todos para a manhã. O período de inscrição ocorre até o dia 24, para a efetivação o candidato deverá ter concluído, imprescindivelmente, o ensino fundamental até a data.

O preenchimento das vagas acontece por ordem de chegada, no ato, é necessário levar documentos como Carteira de Identidade (RG) ou militar expedida pelas forças armadas; CPF; Comprovante de residência (fatura de água, luz, telefone ou outro documento que comprove o endereço); Histórico Escolar do Ensino fundamental e Certificado ou Declaração de conclusão do Ensino fundamental.

As matrículas devem ser feitas nos horários da 08 às 12h e das 14h às 18h. Para mais informações, é possível solicitar no e-mail [email protected] ou no Campus de Xapuri: Rua Coronel Brandão, N° 1622, Xapuri/Acre, CEP 69930-000.