IFAC abre processo seletivo para cursos técnicos com vagas remanescentes; saiba mais

O Instituto Federal do Acre (Ifac) anunciou na última sexta-feira (7), a abertura de um novo processo seletivo para preenchimento de vagas remanescentes em cursos técnicos integrados ao ensino médio, com oferta para o campus de Sena Madureira (AC).

O edital detalha as condições para participação e estabelece que os interessados devem apresentar os documentos necessários para tentar uma vaga, nos dias 13 e 14 de fevereiro, no campus do município.

É fundamental que os candidatos se atentem aos prazos estipulados no edital para garantir a participação no processo seletivo. Mais informações e edital podem ser obtidos no site Instituto Federal do Acre — IFAC Instituto Federal do Acre.

Os cursos ofertados são nas áreas de Agropecuária (1 vaga) e Administração (4 vagas). O Ifac irá divulgar a lista dos aprovados após a análise das inscrições e, posteriormente, os selecionados deverão seguir os prazos para matrícula e confirmação da vaga,