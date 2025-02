Igarapé transbordando cobre BR-364 e motoristas devem ter cautela entre Sena Madureira e Rio Branco

O transbordamento de um igarapé no quilômetro 39 da BR-364, sentido Sena Madureira – Rio Branco, causou transtornos para motoristas na tarde deste domingo (9). A água passou por cima do asfalto, dificultando a passagem dos veículos e exigindo atenção redobrada dos condutores.

Vídeo enviado ao ContilNet mostra motorista alertando sobre a situação. “Reduzam a velocidade. A água passou por cima do asfalto aqui, próximo ao Ramal do Ouro”, afirmou um condutor. Até o final da tarde, o trecho não contava com sinalização adequada, aumentando os riscos para quem trafega na rodovia.

Alerta de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta laranja para chuvas intensas na região de Sena Madureira, válido até as 7h desta segunda-feira (10). De acordo com o órgão, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm ao longo do dia, acompanhada de ventos fortes de 60 a 100 km/h.

O alerta indica possíveis consequências como quedas de árvores, alagamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas. As autoridades recomendam que, em caso de ventania, a população evite se abrigar sob árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de publicidade.

Orientações de segurança

Diante da situação na BR-364, motoristas devem dirigir com prudência. Em caso de emergência, os condutores podem acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou PRF pelo 191.

Por Radar 104

Veja vídeo: