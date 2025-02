Os brasileiros ficam alvoroçados quando seus ídolos internacionais desembarcam no país para fazer show. E 2025 promete muita música e espetáculos maravilhosos, como os de Imagine Dragons e Dua Lipa.

A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que a banda americana e a cantora britânica já estão com as negociações avançadas para fazer a alegria dos fãs. Os dois estão finalizando detalhes e cidades que vão recebê-los. Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília estão na lista dos possíveis locais de shows.