INAO revoluciona tratamento em neurocirurgia no Acre; conheça

INAO Serviços Médicos, empresa contratada pelo Governo do Estado do Acre, revoluciona o tratamento de doenças complexas, como tumores e aneurismas cerebrais, através de equipamentos modernos e técnicas inovadoras, fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre os avanços tecnológicos, destacam-se o neuronavegador e o microscópio de tecnologia importada, que permitem cirurgias neurológicas de alta precisão e menor invasão. Além disso, a INAO utiliza corantes específicos, como o 5-ALA e a indocianina, que auxiliam na visualização de tumores e aneurismas durante os procedimentos cirúrgicos, garantindo diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes. Essas técnicas e tecnologias, raramente encontradas no SUS em outros estados, representam um marco na saúde pública do Acre e colocam o estado como referência no tratamento de doenças neurocirúrgicas complexas na região Norte do Brasil.

Os pacientes do SUS têm acesso a equipamentos e técnicas de ponta, que garantem diagnósticos mais precisos, cirurgias menos invasivas e recuperações mais rápidas sem precisar sair do Estado.

“No INAO, cuidar de vidas é um compromisso com a qualidade e a humanização”, afirma o Dr. Bruno Lobo, neurocirurgião da INAO. “Através de investimentos e soluções transformadoras, conseguimos oferecer esses avanços gratuitamente, mudando realidades e vidas no sistema público”.

Essas tecnologias inovadoras são um passo importante para a melhoria da saúde pública no Acre e demonstra o compromisso do Governo do Estado e do INAO em oferecer um atendimento de qualidade e humanizado para a população. Com o INAO Serviços Médicos, a saúde pública do Acre está cada vez mais preparada para atender às necessidades da população e garantir o acesso a tratamentos de ponta para todos.

INAO Serviços Médicos: tecnologia de ponta, atendimento humanizado e resultados que fazem a diferença.