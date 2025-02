Independência é eliminado nos pênaltis e Manaus avança na Copa do Brasil; veja vídeo

O Independência-AC foi eliminado da Copa do Brasil após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e derrota nos pênaltis por 4 a 2, diante do Manaus, na Arena da Floresta, em Rio Branco. O time acreano, que buscava sua classificação para a segunda fase da competição, foi superado pela experiência do Gavião Real nas cobranças decisivas.

A partida foi equilibrada, com oportunidades de gol para ambos os lados. O primeiro tempo terminou sem alterações no placar, apesar da pressão do Manaus, que tomou conta do jogo após o intervalo. Porém, foi o Independência que abriu o placar aos 23 minutos, quando Anderson Brito aproveitou um rebote na pequena área e marcou para o time da casa.

A reação do Manaus foi rápida. Aos 25 minutos, Wesley Lelo aproveitou uma cobrança rápida de falta e empatou para o time visitante. O empate se manteve até o final, levando o jogo para os pênaltis.

Disputa de pênaltis

Nos pênaltis, o Manaus foi mais eficiente. Renanzinho desperdiçou para o Gavião Real, mas Miliano, Silvano, Kesley e Lelo marcaram suas cobranças. Pelo Independência, Anderson e Weverson converteram, mas Robert acertou a trave e Marquinhos teve seu pênalti defendido por Gustavo. Com isso, o Manaus garantiu a vaga na segunda fase da Copa do Brasil.

Panorama e próxima fase

O Independência-AC se despede da competição, mas teve uma participação destacada ao chegar até esta fase. O Manaus, por sua vez, embolsa R$ 1 milhão de premiação pela classificação. Na segunda fase, o Gavião Real enfrentará o Atlético-MG em jogo único, com data a ser definida entre 5 e 12 de março.

Agora, o Manaus se prepara para o próximo desafio, que será pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Amazonense. O time enfrentará o RPE Parintins no domingo (23), às 15h30, na Arena da Amazônia. Com informações do Portal Esporte Manaus.

Veja vídeo: