Independência e Rio Branco disputam clássico em situações opostas

Sem o Atlético, na 2ª divisão, e o Juventus, afastado do futebol profissional, Independência e Rio Branco disputam na atualidade o principal clássico do futebol acreano. As duas equipes se enfrentam neste sábado, 1º, a partir das 17 horas, no Florestão, em um confronto importante pela fase de classificação do Campeonato Estadual. O Independência foi derrotado na estreia e o Rio Branco venceu.

Independência com mudança

Depois da derrota para o Vasco na estreia, o técnico Álvaro Miguéis resolveu aumentar o poder de marcação do Independência no meio-campo. O volante Marquinhos entra na vaga do meia Ancelmo no clássico.

Aposta nos garotos

O técnico Daniel Pereira resolveu apostar nos garotos da base no clássico. O zagueiro Nickson vai atuar como volante. O meia Kekel e o atacante Kikinha entram na equipe para aumentar o poder ofensivo.

“Essa é uma grande oportunidade. Trabalhei forte durante a semana e vamos em busca da vitória”, comentou Kekel.

No apito

Josué França apita o clássico e terá como auxiliares Antônio Neilson e Rodrigo Sousa.