Independência enfrenta o São Francisco e tenta a 2ª vitória

O Independência enfrenta o São Francisco neste domingo, 9, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta, em duelo válido pela 3ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual. O Tricolor venceu o clássico contra o Rio Branco e o São Francisco tentará o primeiro triunfo na competição.

Independência indefinido

O lateral Gustavo, o zagueiro Léo Japão, o volante Marquinhos e o meia Eduardo não participaram do treinamento desse sábado, 8, no Marinho Monte e serão avaliados no vestiário da Arena para saber se jogam ou não. A novidade do Tricolor deve ser a volta de Leandro ao time titular.

Trabalho na academia

Por causa das chuvas durante a semana e a restrição da utilização do Carlos Simão com o gramado molhado, o elenco do São Francisco acabou trabalhando mais na academia.

O técnico Geovani Silva deve repetir a mesma equipe da partida contra o Vasco no último fim de semana.

Trio de arbitragem

Antônio Marivaldo será o árbitro do confronto e terá como auxiliares Carlos Souza e José Costa.