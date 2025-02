Independência marca nos acréscimos e empata com a Adesg

Independência e Adesg empataram por 1 a 1 neste sábado (15), no Florestão, em um duelo válido pela 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual. Souza marcou o gol do Leão e Léo Japão, nos acréscimos, empatou para o Tricolor.

A Adesg segue na vice-liderança do Estadual com 8 pontos e o Independência é terceiro somando 7 pontos.

Independência e Adesg realizaram um primeiro tempo sem grandes jogadas, mas no segundo tempo a partida mudou com as mudanças realizadas pelos técnico Erismeu Silva na Adesg.

Aos 26, Ker fez o passe e Souza bateu no alto para fazer 1 a 0 Adesg.

Nos acréscimos, Eduardo cobrou uma falta e no rebote de Denílson, Léo Japão empatou o jogo.

“Tivemos o domínio de boa parte do jogo e precisamos transformar em gols. Precisamos melhorar em todos os aspectos porque se jogarmos desta maneira contra o Manaus na Copa do Brasil seremos eliminados”, disse o meia do Independência, Eduardo.

Para Erismeu Silva, a Adesg perdeu dois pontos no duelo contra o Independência.

“Os acréscimos do Fábio Santos (árbitro da partida) foram exagerados. Minha equipe não faz o antijogo e tivemos oito minutos além do tempo. Deixamos escapar a vitória e agora manter o trabalho e focar no São Francisco”, comentou Erismeu Silva.