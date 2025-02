Indignada? Raquel Brito questiona após Globo “ignorar” Davi no BBB25

A Globo anunciou nesta sexta-feira (14/2) que três ex-BBB’s vão retornar ao programa para uma dinâmica especial na próxima segunda (17/1). Babu Santana, Fernanda Bande e Arthur Aguiar vão participar do Sincerão, mas a escolha irritou a influenciadora Raquel Brito. Ela quis saber porque o irmão, Davi, não foi escolhido para participar da ação.

O baiano Davi Brito foi o campeão do BBB24 e se envolveu em uma série de polêmicas depois que saiu vitorioso do reality show da Globo. Ele chegou, inclusive, a ser denunciado por ameaça pela modelo Tamires Assis. Sua participação no BBB24 rendeu a Raquel uma passagem por A Fazenda 16, reality rural da Record. Ela, porém, foi desclassificada por motivos de saúde.

Depois que a Globo anunciou que Babu Santana (BBB20), Fernanda Bande (BBB24) e Arthur Aguiar (vencedor do BBB22) vão voltar à atração para uma dinâmica especial, Raquel Brito usou seu perfil nas redes sociais para questionar porque o irmão também não foi convidado: “Porque não botaram o Davi?”, quis saber a influencer, que tem 351 mil seguidores no Instagram.

Na internet, a fala de Raquel Brito causou reações. “Porque ele não tem o tamanho da Fernanda Bande, Arthur Aguiar e Babu Santana”, respondeu um internauta. “Porque chamariam o Davi? Ele só sabia gritar, ninguém iria conseguir compreender uma palavra”, apontou outra. “Davi era bom pra gerar entretenimento no jogo da discórdia, porém, com péssima oratória”, observou um terceiro.

Dinâmica inédita