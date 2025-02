Infectologista alerta para as doenças que podem ser transmitidas no período de carnaval; confira

O carnaval é sinônimo de alegria e celebração, mas também exige atenção redobrada com a saúde e segurança. Durante esse período festivo, algumas infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como HIV e sífilis, preocupam a população.

O infectologista Dr. Jenilson Leite, em um vídeo feito para o ContilNet, faz um alerta importante para aqueles que pretendem aproveitar as festas. Ele destaca a necessidade de prevenção, como o uso de preservativos, além de cuidados básicos para evitar a contaminação por doenças transmissíveis.

“O uso de preservativos em todas as relações sexuais é uma das melhores formas de prevenção. Além disso, as vacinas como as da Hepatite B e HPV são medidas importantes para se proteger”, ressaltou.

O especialista alertou, ainda, para o aumento no número de casos da mononucleose infecciosa, também conhecida como “doença do beijo”, que é contagiosa e causada por um vírus da família do herpes chamado vírus Epstein-Barr (EBV).

“Ela pode ser transmitida através do contato com a saliva contaminada, causando febre, dor na garganta e fadiga intensa. O herpes labial também pode ser transmitido pelo beijo e permanece no organismo por toda a vida, podendo reaparecer em momentos de baixa imunidade”, explicou.

O especialista ressalta que a proteção não deve ser negligenciada em meio à euforia do carnaval. Além disso, orienta que os condutores de veículos evitem dirigir após consumir bebidas alcoólicas, reforçando a importância da responsabilidade no trânsito para evitar acidentes.