Influenciador Jon Vlogs preocupa após diagnóstico de cisto no pâncreas

O youtuber e influenciador Jon Vlogs, que tem mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, afirmou nas redes sociais que vai precisar se submeter a um procedimento cirúrgico após o diagnóstico de um cisto no pâncreas. Em um desabafo, o famoso da internet disse que ficou “pensativo” e “inseguro” com a notícia. “Tem cara de ser maligno”, disse.

“To vendo a comunidade falando merda e eu hoje indo ver sobre meu problema no pâncreas. Resumindo vou operar e é isso”, disse o influenciador nas redes. “Fevereiro começou com notícias ruins, eu até ia explicar aqui as coisas, mais [sic] vocês ficam mais preocupados com quem eu pego ou deixo de pegar”, reclamou Jon Vlogs.

De acordo com o youtuber, o cisto no pâncreas cresceu nos últimos meses e passou de 0,9 mm para 3 cm. “Agora, pra quem gosta de mim e torce pelo bem , a parada no pâncreas crescer de 0,9mm para 3cm. Com isso tem cara de ser maligno e tem que tirar o cisto que está lá”, reforçou.

Jon Vlogs continuou seu desabafo e afirmou que ficou preocupado com o diagnóstico porque, segundo ele, seu pai morreu em decorrência de um câncer no pâncreas. “O dia todo bem pensativo, bem inseguro com essa parada pois meu pai se foi através do câncer de pâncreas. Irei pros EUA e volto para realizar uma cirurgia. Os conteúdos de fevereiro ficam para outro mês”, avisou.

Jon Vlogs ganhou fama na internet após começar a criar vídeos para superar a morte do pai, quando tinha apenas 12 anos, e entreter a avó, que sofria de Alzheimer. Aos 15, compartilhava sua rotina em uma escola americana. Hoje, com 25 anos, ele tem mais de 6 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. Ele também publica conteúdos mostrando produtos de luxo, de relógios Rolex a Ferrari.

Nos comentários, muitos internautas desejaram rápida recuperação ao famoso. “Fica tranquilo meu parceiro, logo tudo irá se resolver, tudo de melhor na sua vida e que Deus tire esses maus olhado sobre a sua pessoa”, disse Fabio Júnior. “Já deu tudo certo!!! Deus está contigo!!! Fé em Deus porque ele não desampara!!! Acredite que já deu tudo certo e não passará de um susto!!! Não vai ser nada grave!!! Acredite nisso!”, afirmou Carla Brancacci.