Influenciadora acreana vive casamento dos sonhos no RJ com direito a presença de Cauã Reymond

A influencer acreana Taynã Peres, conhecida como @tayperesoficial, viveu um verdadeiro “sonho de princesa” ao se casar na última segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025, em uma cerimônia cinematográfica ao nascer do sol na Praia da Joatinga, no Rio de Janeiro.

A praia pequena, com menos de 300 metros no bairro do Joá, zona oeste da cidade, virou o cenário perfeito pra um dia inesquecível: o sol nascendo, o mar calmo e os noivos trocando alianças num clima de filme, com detalhes que já estão bombando nas redes sociais.

Fotos e vídeos mostram o vestido de noiva , o buquê com flores tropicais e a emoção de Taynã, que não segurou as lágrimas ao dizer “sim” – um momento que tá derretendo o coração da galera por aqui.

Mas o sonho de princesa não parou por ai, um convidado inesperado roubou a cena e deixou o casamento ainda mais inesquecível. O ator Cauã Reymond, que estava curtindo um banho de mar na praia por acaso, parou pra cumprimentar os noivos e até mandou um “alô pra galera do Acre”.

VEJA: