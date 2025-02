Influenciadora de direita alega ter dado à luz filho de Elon Musk

O empresário Elon Musk, de 53 anos, dono da rede social X e da Tesla, está envolto em uma nova polêmica. De acordo com uma escritora e influenciadora norte-americana, o apoiador de Donald Trump é pai do seu filho que nasceu há cinco meses. Ela fez um desabafo nas redes sociais revelando detalhes da suposta paternidade.

A conservadora Ashley St. Clair, de 31 anos, que tem mais de 1 milhão de seguidores no X e já escreveu livros em que crítica pessoas trans, alegou na postagem que o “novo filho” de Elon Musk nasceu há cinco meses. “Cinco meses atrás, dei as boas-vindas a um novo bebê no mundo. Elon Musk é o pai”, disse, sem revelar o nome da criança.

“Eu não divulguei isso anteriormente para proteger a privacidade e a segurança do nosso filho, mas nos últimos dias ficou claro que a mídia sensacionalista pretende fazê-lo, independentemente do dano que isso causará”, seguiu Ashley.

Afastamento das redes

A escritora pediu “privacidade” após a revelação. “Pretendo permitir que o nosso filho cresça em um ambiente normal e seguro. Por esse motivo, peço que a mídia honre a privacidade do nosso filho e se abstenha de reportagens invasivas”, reforçou.

Em seu perfil no X neste sábado (15/2), ela agradeceu o apoio dos seguidores e afirmou que irá se afastar temporariamente das redes sociais. “Com toda a sinceridade, aprecie as palavras gentis. Gostaria de não sentir a necessidade de fazer uma declaração. Crianças deveriam ser proibidas para jornalistas. Vou passar um tempo com minha família e me desconectar por um tempo.”

Quem são os filhos de Elon Musk?