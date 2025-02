Influenciadora desabafa após vários apagões no interior do Acre; foram 3 em menos de uma semana

A influencer acreana Rebeca Aguiar, direto de Cruzeiro do Sul, usou os stories do Instagram para expressar sua indignação com os apagões que estão virando rotina na região. Segundo ela, não é só em Cruzeiro que está sendo afetado – Feijó, Tarauacá está no mesmo barco. “Ultimamente está tendo apagão com muita frequência”, desabafou Rebeca, contando que os cortes, às vezes programados, às vezes surpresa, já estão deixando o povo com os nervos à flor da pele.

No vídeo, ela abriu o jogo sobre como tem sobrevivido à escuridão. “Aproveita antes do apagão pra carregar tudo”, disse, correndo para botar os celulares na tomada antes que a energia suma de novo.

Mas nem tudo é planejamento: no domingo, sozinha em casa enquanto o marido e o neto foram comprar coisas na rua, Rebeca ficou no sufoco com o portão eletrônico travado e sem chave. O jeito foi se virar nos 30, porque, como ela mesma soltou, quando apaga geral, “não tem uma luz na cidade”.