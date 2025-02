Influenciadora se emociona ao revelar cura do câncer e faz alerta: “Vai fazer teu preventivo, mulher!”

A influenciadora digital Emily Aguiar emocionou seus seguidores ao compartilhar, em um vídeo, o testemunho de sua cura do câncer de colo do útero. Com lágrimas nos olhos, ela relembrou todo o processo, desde o diagnóstico até a segunda cirurgia, que garantiu sua recuperação total.

“Eu nunca imaginei falar isso, mas eu venci o câncer”, disse Emily Aguiar, que explicou ter optado por manter parte do processo em sigilo até que pudesse compartilhar seu testemunho completo.

A influenciadora contou que, após a primeira cirurgia, um novo exame apontou a necessidade de uma segunda intervenção. Ela destacou o apoio fundamental de sua médica e do especialista que a acompanhou em São Paulo, além da fé que manteve durante todo o tratamento.

Emily Aguiar também relatou a dificuldade de receber o diagnóstico pouco antes de uma viagem planejada para a França, onde acompanharia o doutorado do marido. O choque da notícia fez com que todos os planos fossem interrompidos, dando início a uma nova fase de sua vida dedicada ao tratamento.

Os relatos completos da influenciadora mostram sua resiliência diante dos desafios. Emily detalhou como foi cada etapa do processo, desde a conização – cirurgia que remove parte do colo do útero afetado – até a realização de uma nova biópsia, que confirmou a necessidade de uma segunda cirurgia.

“Recebi um exame no qual dizia que eu tinha um câncer de colo do útero. Eu confesso que eu nem assimilava tudo que estava acontecendo na minha vida naquele momento”, compartilhou.

Após a segunda cirurgia, que envolveu uma traquelectomia ampliada, Emily celebrou a notícia definitiva de sua cura. Emocionada, ela enfatizou a importância do diagnóstico precoce e da realização de exames preventivos.

A influenciadora finalizou o vídeo com um forte apelo às mulheres: “Vai fazer teu preventivo, mulher!”.

A publicação gerou grande repercussão, com diversas mensagens de apoio de seguidores, que exaltaram sua força e fé. Muitos internautas manifestaram felicidade pela cura de Emily Aguiar e reforçaram sua torcida pelo sonho da influenciadora de se tornar mãe.

Assista o vídeo: