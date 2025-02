Influenciadoras invadem loja e partem para cima de funcionários após fofoca de internet; ASSISTA

Na tarde desta quinta-feira (20), uma loja em Marabá foi palco de um episódio inusitado envolvendo duas influenciadoras digitais. O desentendimento, que começou nas redes sociais com trocas de indiretas e fofocas, ganhou proporções inesperadas quando ambas decidiram resolver a situação pessoalmente, invadindo o estabelecimento.

Testemunhas relataram que o clima esquentou rapidamente, evoluindo para uma tentativa de agressão. Funcionários da loja tentaram intervir para evitar que a confusão tomasse um rumo mais grave e pediram que as influenciadoras se retirassem do local. Apesar do tumulto, não houve registros de feridos.

O caso rapidamente viralizou nas redes sociais, com internautas comentando sobre os limites entre a vida digital e o mundo real. Até o momento, nenhuma das envolvidas se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.