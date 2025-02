Ingá: conheça o fruto típico da região Amazônica que auxilia no emagrecimento e combate a anemia

“Por ser uma fruta regional e sazonal, o ingá pode ser um ótimo complemento para uma alimentação equilibrada. A vitamina C fortalece o sistema imunológico e tem ação antioxidante, ajudando na saúde da pele. O ferro combate anemias, previne cansaço e fadiga, além de auxiliar no transporte de oxigênio pelo sangue. Já o cálcio é fundamental para a saúde óssea, prevenindo a osteoporose e contribuindo para a regulação do ritmo cardíaco”, explica o o nutricionista Roberto Rocha.