Inmet: Acre tem alerta amarelo de chuvas e ventos intensos neste domingo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de nível amarelo, neste domingo (2), para todos os municípios do estado do Acre. As chuvas devem ficar entre 20 e 30 mm/h, ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

A previsão vale até às 18h da segunda-feira (3), e aponta as chances de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamento e descargas elétricas.

Em casos de rajadas de vento, o Inmet solicita não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em casos de ajuda ou mais informações, é necessário ligar para a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).