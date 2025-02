Inmet alerta que o Acre está na rota de grandes temporais que vão atingir a maior parte do Brasil

O Acre voltou a entrar na rota dos estados do país que terão, a partir desta quinta-feira (13), chuvas intensas, com perigo potencial de temporais. Além do Acre, o mau tempo atingirá também Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu alertas de chuvas intensas para grande parte do Brasil, com previsão de acumulados significativos no Sul, após uma onda de calor atingir a região ao longo da semana.

Até esta semana, o Rio Grande do Sul enfrentou temperaturas elevadas. O Inmet emitiu alertas de chuva para a região Sul também. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o Inmet emitiu alertas de acumulado de chuva com grau de severidade classificado como perigo. O aviso indica risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em áreas vulneráveis.

Nesta semana, o Rio Grande do Sul enfrentou temperaturas elevadas até terça-feira (11). Devido à onda de calor, a Justiça estadual atendeu a um pedido do sindicato dos professores e adiou o início das aulas na rede pública.