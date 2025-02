Inmet emite alerta de chuvas e temporais para o Acre com ventos de até 50 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuva 50mm e com ventos entre 40 e 50 km/h, para esta quinta-feira (20), para todo o território acreano.

O grau de severidade é de perigo potencial, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. As áreas que podem ser atingidas são o Vale do Acre e o Vale do Juruá. O alerta meteorológico tem validade até às 11h da sexta-feira (21).

A previsão do tempo para esta quinta-feira (20) indica que o clima em Rio Branco será com períodos de chuva e possibilidade de temporais à tarde. À noite, as nuvens diminuem e a chuva cessa.

As temperaturas devem variar entre 23°C e 30°C, com umidade relativa do ar entre 73% e 100%. A precipitação esperada é de 12,7 mm, com 87% de chance de chuva ao longo do dia.