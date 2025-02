Inmet emite alerta para chuvas e temporais com ventos de até 60km/h no Acre; confira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou diversos alertas de chuva para estados de todas as regiões do país, incluindo o estado do Acre. Os avisos são válidos para este sábado (22) e até a manhã de domingo (23).

O alerta para o estado do Acre é categorizado como amarelo, que significa 30 mm de chuva por hora, com ventos de até 60km/h.É importante ainda se atentar às possibilidades de quedas de galhos e árvores e problemas envolvendo energia elétrica.

Além do Acre, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Pará, Amapá, Maranhão, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Roraima, Tocantins e Piauí também estão listados, totalizando 2.168 municípios ao redor do país.