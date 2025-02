Inmet emite alertas sobre ondas de calor e chuvas intensas nesta segunda-feira

Regiões do Rio Grande do Sul devem registrar temperaturas elevadas em razão de nova onda de calor, que se estende até Santa Catarina. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o destaque é para o centro-oeste gaúcho, onde os termômetros devem atingir cerca de 40°C.

Para as faixas leste e norte do Rio Grande do Sul, incluindo áreas de Santa Catarina, foi emitido aviso amarelo de perigo potencial para onda de calor, com início nesta segunda-feira (24/2) e previsão de duração até quarta-feira (26/2).

Esta é a terceira onda de calor no país desde o início de 2025. Em janeiro, a primeira onda de calor ocorreu entre os dias 17 e 23, enquanto a segunda aconteceu entre os dias 2 e 12 de fevereiro, ambas no Rio Grande do Sul.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), uma onda de calor é caracterizada quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5°C ou mais a média mensal durante, no mínimo, cinco dias consecutivos. Além disso, essa condição deve abranger uma área extensa.

Alerta para tempestades

Além dos avisos para ondas de calor, o Inmet emitiu cinco alertas para tempestades, sendo três de cor laranja, o que representa “perigo”, e outros dois de coloração amarela, que apontam para o “perigo potencial” das chuvas.

Ao todo, são 19 estados de todas as regiões do país que podem registrar chuvas.

Onde chegam as chuvas: