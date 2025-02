Inscrição em aulas de violão, pandeiro e cavaco na Escola de música do Acre termina nesta sexta

As inscrições no projeto “Práticas Musicais – Cursos integrados de música brasileira”, com aulas de violão, pandeiro e cavaco terminam nesta sexta-feira (21).

Realizados na Escola de Música do Acre, os cursos são ofertados para jovens a partir de 16 anos. O projeto busca fomentar a prática musical e o domínio desses instrumentos, contribuindo para a preservação e difusão da cultura musical brasileira.

A iniciativa disponibiliza 10 (dez) vagas e terá uma carga horária de 60 horas/aula, distribuídas em encontros práticos e teóricos, na intenção de promover o desenvolvimento técnico e artístico dos participantes, abordando repertórios tradicionais da música brasileira, com ênfase no choro, samba e suas vertentes.

As inscrições podem ser ser feitas gratuitamente via internet, preenchendo formulário disponível neste link.

O período de curso é de 17 de março a 29 de maio, com aulas todas as terças e quintas-feiras, das 19h às 21h, na Escola de Música do Acre, localizada na Av. Central, n° 92, Conjunto Tucumã.