Inscrição no processo seletivo de Medicina da Ufac inicia nesta segunda-feira; saiba como participar

A Universidade Federal do Acre (UFAC) abre nesta segunda-feira (10) as inscrições do Processo Seletivo Específico para ingresso no curso de Medicina.



Ao todo, serão disponibilizadas 80 vagas, divididas igualmente entre o primeiro e o segundo semestre de 2025, com 40 vagas por semestre.

O edital detalhado, com cronograma, lista de documentos necessários e orientações para os candidatos, foi disponibilizado na última sexta-feira (7).

Para participar, os candidatos precisam ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2024, com nota superior a zero na redação, e não devem ter se inscrito como “treineiros”.

Os interessados deverão escolher a modalidade de concorrência, que inclui vagas reservadas para egressos de escolas públicas, critérios de renda, étnico-raciais, e para pessoas com deficiência (PcDs). O edital também determina que o bônus de inclusão regional será mantido, com a criação de um processo seletivo próprio para o curso de Medicina, desvinculando-o do Sistema de Seleção Unificada (SISU), a fim de garantir a política de inclusão.

De acordo com o cronograma do edital, a divulgação da primeira chamada está prevista para o dia 17 de fevereiro, seguida por duas fases de matrícula, sendo a primeira de 20 a 24 de fevereiro para o envio online de documentos, e a segunda de 10 a 13 de março, para a validação da documentação.

Caso existam vagas remanescentes, uma segunda chamada será realizada com a lista de espera. O resultado final será divulgado no dia 2 de junho.

Acesse o edital completo no site da UFAC para mais detalhes sobre o processo seletivo e os critérios de seleção.