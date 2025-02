Inscrições para 406 vagas residuais em diversos cursos de graduação da Ufac estão abertas

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), abriu nesta semana as inscrições nas vagas residuais em diversos cursos de graduação nos campus de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no interior do estado. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de fevereiro, por meio do site disponibilizado pela instituição para concorrer as 406 vagas disponíveis.

Os candidatos aptos devem estar estudando em outras Instituições de Ensino Superior (IES), nacionais ou estrangeiras, ou na própria instituição, seja do campus Rio Branco ou do interior. Além disto, portadores de diploma de nível superior também podem concorrer, observando a ordem de prioridade por modalidade.

No ato de solicitação é preciso preencher Ficha de inscrição por meio do link http://sistemas.ufac.br/residuais; apresentar documento oficial de identificação e CPF, legíveis; Histórico Escolar do curso em que o(a) candidato(a) está atualmente

matriculado(a); entre outras.

As vagas residuais dos cursos de graduação são decorrentes do desligamento de estudantes em virtude de, jubilamentos, falecimentos, desistências, transferências para outras IES, remanejamentos internos, reopções e remanescentes que não forem preenchidas no processo seletivo de ingresso primário.

Leia Aqui o edital completo e outros anexos.