Atletas de alto rendimento que desejam concorrer ao Programa Bolsa Atleta 2025 têm até esta segunda-feira (24) para realizar a inscrição. O benefício, concedido pelo Ministério do Esporte, é voltado para esportistas com bons resultados em competições nacionais e internacionais, incluindo os atletas acreanos que atenderem aos critérios estabelecidos no edital.

Para se candidatar, é necessário acessar o Sistema Bolsa Atleta, preencher o formulário online e apresentar a documentação exigida. O edital, publicado no final de janeiro, detalha as regras para concessão, suspensão e cancelamento das bolsas, além dos prazos para inscrição e prestação de contas dos recursos recebidos.

A expectativa é que a lista dos contemplados seja divulgada entre os dias 22 e 24 de abril. O programa contempla esportistas das categorias base, estudantil, nacional, internacional e olímpica, incluindo as modalidades paralímpica e surdolímpica. Além disso, o benefício pode ser estendido a atletas gestantes e puérperas, atletas surdos e guias, além de auxiliares do esporte paralímpico.

O Bolsa Atleta tem como objetivo garantir condições mínimas para que os esportistas se dediquem integralmente aos treinamentos e competições de alto nível, como eventos sul-americanos, pan-americanos, mundiais, olímpicos e paralímpicos.

Atletas do Acre que se enquadrem nos critérios estabelecidos devem ficar atentos ao prazo e garantir a inscrição dentro do período estipulado.