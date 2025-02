Marcos Daniel tem 18 anos e desponta como um prodígio do futebol acreano viaja no próximo dia 12 de fevereiro para a cidade de Curitiba, onde fará testes para diversos clubes paranaenses, entre eles, entre eles o Coritiba e o Athlético Paranaense.

O garoto diz que desde os oito anos tem uma forte paixão pelo esporte, e agora irá realizar a viagem sozinho em busca do sonho de se tornar jogador de futebol. “ Pretendo conseguir almejar meu grande sonho de criança, e se não for no primeiro teste, continuarei tentando”, enfatizou.

O jovem revela ainda grande inspiração no esporte, observando o talento e dedicação no esporte do ídolo, o português Cristiano Ronaldo, atual atacante do Al-Nassr. “ Pode ser no futebol ou fora dele, ele é o atleta mais completo que eu já vi, então ele é minha inspiração e ídolo”, explica.

O garoto diz ainda que tem um estilo muito parecido com o de Vinícius Júnior, com quem divide a posição de ponta esquerda, atual camisa 7 do Real Madrid, número e clube que são, até hoje, associados a Cristiano Ronaldo. Marcos Daniel ainda revela que vestir a camisa sete do clube merengue é um sonho.