Inspirado em Salvador, cidade do Acre terá carnaval com trio elétrico: “A Bahia é aqui”

A folia em Feijó já tem data marcada e atrações confirmadas: a festa começa no dia 1 de março e se estende até o dia 4. O trio elétrico Feijó Folia a Bahia é Aqui tem oito atrações, nomes como Trio Furacão, Sandra Melo e Álamo Kário já estão confirmados.

Outros nomes confirmados para garantir a alegria do público no evento são Daniel Pinheiro, Íthalo Magalhães, Ferdiney Rios, Hudyson Sales e Darley Silva.

Horários de funcionamento

O prefeito de Feijó, Railson Ferreira (Republicanos), publicou o Decreto que estabelece os horários e condições para as festividades de Carnaval 2025, no dia 27 de janeiro. A medida visa organizar as atividades carnavalescas e garantir a segurança pública durante o período.

Segundo o decreto, as festas de Carnaval realizadas nos dias 1º, 2, 3 e 4 de março de 2025 deverão encerrar até às 3h da manhã. Clubes e bares de primeira categoria poderão promover festividades até o dia 28 de fevereiro de 2025. Nos dias 1, 2, 3 e 4 de março de 2025, o horário de funcionamento de todos os estabelecimentos com venda de bebidas alcoólicas e atendimento ao público será permitido até às 20h.

Veja a programação: