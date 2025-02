INSS leva atendimento a comunidades no interior do Acre com o PrevBarco

OInstituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou mais uma etapa do programa “Previdência Social Mais Perto de Você” para atender comunidades ribeirinhas do Acre. Neste sábado (15), o PrevBarco atraca no porto de Sena Madureira, onde oferecerá serviços previdenciários entre os dias 17 e 21 de fevereiro.

A iniciativa busca garantir dignidade, cidadania e inclusão social, levando atendimento a moradores de regiões remotas. No barco, a população poderá solicitar benefícios, tirar dúvidas sobre aposentadoria, pensões e auxílios, além de atualizar cadastros.

Após Sena Madureira, o PrevBarco seguirá pelo rio Purus até o município de Manoel Urbano, onde atenderá a população entre os dias 25 de fevereiro e 7 de março. A ação facilita o acesso aos serviços do INSS para pessoas que vivem em áreas isoladas e enfrentam dificuldades para chegar até as agências da Previdência Social.

A recomendação para os interessados é comparecer ao local de atendimento portando documentos pessoais e demais papéis necessários para a solicitação de benefícios. Mais informações podem ser obtidas nas unidades do INSS ou no site oficial da instituição.