Internação de Whindersson expõe desafios da fama, diz especialista

O humorista Whindersson Nunes decidiu se internar em uma clínica clínica psiquiátrica. A decisão, segundo nota da equipe dele, ocorreu por conta própria. O objetivo do artista é cuidar da saúde, “buscando o tratamento adequado para seu bem-estar”.

Segundo a psicanalista Andrea Ladislau, o caso de Whindersson é um exemplo de como a pressão da fama e as exigências de uma carreira artística podem impactar a saúde mental dos artistas. Ela também ressalta a importância de se buscar uma saúde mental.

“O excesso de exposição, a vida atribulada por muitas tarefas e compromissos, a negligência com horários e alimentação, entre outros fatores, contribuem para o adoecimento psíquico dessa classe e reforça a necessidade de derrubar tabus e preconceitos, além de desmistificar os cuidados com a saúde mental”, pontua a especialista.

O que aconteceu?

Whindersson Nunes se internou em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo. O humorista decidiu dar entrada no local na semana passada com objetivo de encontrar um “tratamento adequado”.

“O humorista se internou por decisão própria e com o devido acompanhamento médico. (…) O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar“, diz a nota publicada pela Non Stop Produções Artísticas.

A empresa responsável pelo gerenciamento da carreira de Whindersson Nunes ainda ressaltou que ele “tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde”.

Andreia destaca que a fama está atrelada a muitos desafios emocionais e psicológicos e que a exposição pública, que vem com a fama, pode potencializar transtornos e sintomas depressivos e ansiosos.

A especialista avalia que isso pode causar exaustão mental, o cansaço físico por sacrificar noites de sono em função de rotinas atribuladas de compromissos e a cobrança por manter a fama, fatores que elevam o esgotamento e reforçam a discussão da necessidade de uma internação psiquiátrica.

O autocuidado, de acordo com a psicanalista, é fundamental para encarar a carreira artística como uma atividade laboral saudável e menos tóxica. Ela exemplifica: pausas necessárias para descanso e resgate da energia, além de atividades físicas recorrentes, tratamento psicoterápico contínuo, bem como o trabalho psicológico para aprender a lidar com as críticas, os julgamentos e o excesso de cobranças.

No caso de Whindersson, o que chama atenção de Andreia é a coragem por buscar uma internação psiquiátrica, já que a questão ainda é um tabu.