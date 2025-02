Internada na China, Dilma Rousseff ‘responde bem ao tratamento’, diz assessoria

A ex-presidente Dilma Rousseff, internada na China, responde bem ao tratamento e deve receber alta nos próximos dias, segundo informou sua assessoria de imprensa nas redes sociais, na noite de segunda-feira, 24.

Receba as principais notícias direto no WhatsApp! Inscreva-se no canal do Terra

Dilma está internada desde o dia 21 de fevereiro no Shanghai East International Medical Center, em Xangai, devido a um quadro de neurite vestibular (inflamação no nervo do equilíbrio).

Conforme sua equipe, a ex-presidente “passa bem” e tem mantido suas atividades de trabalho normalmente durante esse período no hospital.

“A Presidenta agradece as mensagens de apoio e solidariedade recebidas”, diz ainda o comunicado divulgado na rede social X.

No dia 21 de fevereiro, a Presidenta Dilma Rousseff foi internada no Shanghai East International Medical Center, em Xangai, China, devido a um quadro de neurite vestibular (inflamação no nervo do equilíbrio). — Dilma Rousseff (@dilmabr) February 25, 2025

Trabalho na China

Dilma atualmente reside na China, onde desde abril de 2023 ocupa a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), instituição financeira dos Brics — grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Com a internação, Dilma não irá à reunião de ministros da fazenda e presidentes de bancos centrais em Cidade do Cabo, na África do Sul, nesta semana. O encontro ocorreria com participação do conselho de membros do NBD.

Dilma assumiu o comando do banco em um sistema de rotação entre os países membros. Inicialmente, o mandato do Brasil na presidência da instituição estava previsto para encerrar em julho de 2025. No entanto, o governo brasileiro articulou uma prorrogação para que ela permaneça no cargo por mais cinco anos.