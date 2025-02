Internado, papa agradece as orações e cartas que recebe no hospital

Após apresentar uma piora em seu quadro clínico, o papa Francisco se pronunciou na rede social X, neste domingo (23/2), agradecendo as mensagens de afeto e desenhos feitos por crianças. O pontífice sofreu uma ‘”crise respiratória asmática prolongada” nesse sábado (22/2), mas passou por “uma noite tranquila”, embora seu estado permaneça crítico.

“Nestes dias recebi muitas mensagens de afeto e fiquei particularmente tocado com as cartas e os desenhos das crianças. Obrigado por essa proximidade e pelas orações de conforto que recebi do mundo inteiro!”, agradeceu o pontífice.