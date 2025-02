Interrupção da PlayStation Network: um alerta para a segurança cibernética?

Imagine isso: é sábado à noite, você está com seu headset gamer, controle PS na mão e uma tigela de batatas fritas estrategicamente colocada ao seu alcance. Você está pronto para relaxar com um pouco de Call of Duty, e seus amigos estão esperando na festa para participar. Mas depois de algumas tentativas frustrantes e frustrantes — talvez até mesmo uma reinstalação completa do jogo (todos nós já passamos por isso, certo?) — uma realidade devastadora se instala: os servidores do PlayStation estão fora do ar. No mundo todo .

Este não é apenas um caso de noite de jogo cancelada. Esta é uma interrupção de 24 horas que impacta um serviço pelo qual muitos de nós pagamos uma assinatura mensal além das compras de jogos, e destaca algumas questões sérias sobre preocupações com a segurança de dados em nosso mundo cada vez mais baseado em assinaturas.

Economia de assinatura: conveniência ou potencial frustração?

Dê uma olhada rápida no seu aplicativo bancário, você pode se surpreender com quantas assinaturas está pagando. De serviços de streaming a software, o modelo de assinatura está em todo lugar. E as empresas estão cada vez mais mudando para ele ou oferecendo opções de assinatura para gerar novos fluxos de receita. Mas essa mudança vem com pressão, graças aos consumidores exigentes.

Os PlayStations têm trabalhado em um modelo de assinatura por um longo tempo. Os usuários fazem pagamentos mensais para acesso online, mesmo para jogos que já compraram. Claro, muitos títulos oferecem jogo offline, mas alguns exigem check-in online. E durante essa recente interrupção, milhões foram bloqueados dos jogos pelos quais pagaram, incapazes de acessar serviços pelos quais estão pagando um bom dinheiro. A empresa anunciou que os usuários do PS Plus receberão uma extensão de 5 dias de sua assinatura.

As interrupções podem levar à interrupção de vendas, potenciais pagamentos de indenização e danos de longo prazo à reputação da marca. O mercado parece estar tomando nota. A queda de 2% nas ações da Sony após a notícia da interrupção mostra a vulnerabilidade financeira de empresas fortemente dependentes de serviços online. Na economia de assinatura, onde a retenção de clientes é fundamental, manter a confiança é tudo.

Devemos dar uma folga às empresas ou exigir algo quando se trata de serviços que pagamos, mas não conseguimos acessar, ou o que acontece com nossos dados pessoais?

Navegando pelos riscos de segurança cibernética

As empresas do setor de assinaturas coletam e armazenam toneladas de dados de clientes para personalizar experiências, o que as torna o principal alvo de ataques cibernéticos.

Qualquer interrupção acaba se tornando uma violação de dados, a potencial consequência para consumidores e grandes organizações é significativa e de longo alcance. Para usuários, violação de dados significa vazamento de dados pessoais, incluindo nomes, endereços, endereços de e-mail, datas de nascimento, senhas e possivelmente detalhes de cartão de crédito que podem ser vazados.

Para as empresas, está além do impacto imediato nos lucros, reputação e confiança do cliente, mas ações coletivas de indivíduos cujos dados foram comprometidos. Se as informações roubadas incluírem detalhes pessoais, legais ou médicos sensíveis, as consequências legais resultantes podem ser significativas e potencialmente duradouras.

De acordo com a Sony, isso não foi um hack, mas um “problema operacional” que durou aproximadamente um dia, mas causou um pânico sério na comunidade PSN e lembrou a violação de dados de 2011, que forçou a empresa a desativar seus servidores por 23 dias. O impacto financeiro da investigação do incidente, do aprimoramento da segurança e da compensação dos usuários atingiu uma estimativa de US$ 171 milhões .

Como as empresas podem proteger seus sistemas e dados?

Em segurança cibernética, todo ano parece ser “o pior ano até agora”, com expectativas de condições cada vez piores no futuro. Desde 2017, as perdas financeiras com ataques quadruplicaram. A maioria dos ataques causa perdas menores ( cerca de US$ 500.000), mas os grandes podem ser devastadores. Uma vez a cada 10 anos, uma empresa pode perder até US$ 2,5 bilhões com um ataque cibernético grave.

Quando se trata de segurança cibernética empresarial , não há uma solução única para todos. Para proteger sistemas e dados com segurança cibernética, as empresas devem adotar uma abordagem em camadas para criar uma estratégia de defesa unificada contra potenciais ataques cibernéticos, como: