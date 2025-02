Iolanda Fleming sugere nome de Silene Farias para o Teatrão, assim que o espaço for revitalizado

A ex-governadora Iolanda Ferreira Lima, mais conhecida como Iolanda Fleming, a primeira mulher a governar um estado na história do país, de 1987 a 1988, sugeriu, nesta quarta-feira (19), que o chamado Teatrão, que leva o nome de José Plácido de Castro, passe a se chamar “Teatro Silene Farias”. A troca de nome do herói da Revolução Acreana pelo da ativista cultural seria uma homenagem à história de Silene Farias e seu envolvimento com a cultura local, como uma das fundadoras da Federação do Teatro do Acre (Fetac) e de outras organizações e manifestações artísticas acreanas.

Farias faleceu em 8 de janeiro deste ano, aos 73 anos, em Anápolis, Goiás, onde estava internada após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) em Olhos D’Água, a cidade goiana na qual vivia com parte da família após se aposentar e se mudar do Acre para o estado goiano. Ela foi presidente da Fundação Municipal de Cultura “Garibaldi Brasil” e diretora da Fundação Cultural do Governo do Estado, na administração do também falecido governador Flaviano Melo, na gestão do teatrólogo Gregório Filho, que também faleceu em 2022.

Iolanda Fleming disse que, ao fazer a sugestão em relação ao nome da artista, não tem nada contra o libertador das terras acreanas, o gaúcho José Plácido de Castro. “Plácido de Castro é um de nossos maiores heróis e, por isso, merecidamente, ele tem várias homenagens em seu nome, como um município, o aeroporto e outras obras de vulto. A Silene Farias, a seu modo, também foi uma heroína, uma heroína das nossas artes e da nossa cultura, e por isso também merece uma homenagem de vulto”, disse a ex-governadora, ao revelar como foi iniciada a construção do chamado Teatrão.

“Eu era governadora em 1987 e fui procurada por vários artistas, entre eles a Silene Farias e o filho do falecido João Borborema (um político do MDB, já falecido), Lenine Alencar, que falavam em nome da Fetac. Diziam que queriam a construção de um teatro no Acre, que tinha apenas pequenas salas acanhadas. Concordei com eles e pedi que me trouxessem um projeto”, disse Iolanda Fleming. “Dias depois, eles me apareceram com o projeto e eu autorizei a construção”, acrescentou.

O teatro foi concluído na gestão do governador Flaviano Melo, sucessor de Iolanda. “Quando eu soube que o teatro foi batizado com o nome de Plácido de Castro, eu pensei: nada a ver misturar manifestações culturais e artísticas com um personagem que fez uma guerra – uma guerra a nosso favor, é verdade, mas nada a ver com a classe artística”, afirmou.

O Teatrão, fechado há alguns anos, está em reforma, assim como a Biblioteca da Floresta, situada no Parque da Maternidade. Os recursos para as reformas foram garantidos pelo governador Gladson Cameli na ordem de R$ 1,7 milhão, graças a uma emenda ao Orçamento da União proposta pela atual vice-governadora Mailza Assis, quando ainda exercia mandato no Senado, de 2018 a 2022. A vice-governadora Mailza Assis destacou que a liberação desse montante é um passo essencial para acelerar a revitalização dos espaços e reforçou que o governo está focado na execução das obras.

O projeto completo prevê um investimento de R$ 8,6 milhões, e essa primeira parcela destina R$ 957,1 mil para o Teatrão e R$ 765,6 mil para a Biblioteca da Floresta. “Estamos intensificando as ações de apoio ao governo do Estado no plano federal, seguindo as orientações do governador, que determinou 2025 como o ano da execução. Isso inclui serviços e obras estratégicas para o nosso estado, e nosso papel é buscar os apoios e recursos em Brasília com este objetivo”, explicou Fábio Rueda, secretário de Estado da Repac (Representação do Acre) em Brasília, ao se referir à liberação dos recursos indicados pela então senadora Mailza Assis.

“Espero que, ao entregar o teatro reformado, o nosso governador aceite a humilde sugestão desta política que envelheceu, como todos nós devemos envelhecer, mas sem perder o senso de justiça em relação àqueles e àquelas que sempre lutaram pelo bem da nossa terra”, disse a ex-governadora, do alto de seus 87 anos de idade, que vive recolhida à sua casa, mas gozando de absoluta lucidez.