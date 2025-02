“Isso aqui não é um cidadão honesto”, diz Bocalom ao encontrar banco amarrado em rotatória

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, utilizou as redes sociais para fazer mais uma de suas fiscalizações pela cidade e não gostou do que encontrou na rotatória da Universidade Federal do Acre (Ufac), na BR-364. No vídeo publicado, ele se mostrou indignado com a presença de um banco de carro amarrado no local e classificou o responsável pela ação como um “desafiador da ordem pública”.

“Olha só a situação. Trouxe o banco de carro, botou aqui, amarrou aqui. Você concorda com isso? Se a nossa cidade tiver gente assim, vai ficar cada dia mais feia, e isso eu não quero. Como prefeito, eu não quero”, declarou.

Ainda na gravação, Bocalom destacou os investimentos feitos para a manutenção e limpeza da cidade e reforçou o pedido para que os moradores ajudem a preservar os espaços públicos.

“Se nós estamos gastando dinheiro para arrumar, deixar bonitinho, aí vem um cidadão para fazer um negócio desse… Eu tenho certeza que você não concorda”, disse, chamando a população para fiscalizar e denunciar situações semelhantes.

Veja o vídeo: