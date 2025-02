Ivete fica de fora da abertura do Carnaval de Salvador; folia terá Claudia e Daniela no comando

A abertura do Carnaval de Salvador 2025 será realizada de uma forma diferente dos outros anos. Desta vez, em celebração aos 40 anos do Axé Music, um time de peso do gênero vai comandar o ‘abre-alas’ oficial da maior festa de rua do mundo, na quinta-feira, dia 27 de fevereiro, no circuito Osmar.

As apresentações serão realizadas em um trio no Campo Grande, a partir das 15h30, e vai reunir grandes nomes da música baiana. O anúncio foi feito pela vice-prefeita e atual secretária de Cultura de Salvador, Ana Paula Matos, em coletiva realizada na manhã desta quinta-feira (21).