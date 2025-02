Jacarés são flagrados em área urbana do Acre e chamam atenção na internet; veja vídeo

Um vídeo mostrando jacarés nadando em um corpo d’água dentro de uma área urbana de Rio Branco, no Acre, e gerou diversas reações entre os internautas. No registro, o homem que filma comenta a presença dos animais próximo a uma escola e ironiza a situação: “No verão é esgoto, no inverno engana. O cara olha uma água e pensa ‘ah, vou me molhar’, vai!”.

Nos comentários, muitas pessoas relataram que a presença de jacarés no local não é novidade. “Sempre teve jacaré aí, há mais de 15 anos eles moram nesse lugar”, disse um internauta. Outros entraram na brincadeira: “Vai lá que tu gosta de aventura e adrenalina” e “Dá nada não”. Alguns, no entanto, destacaram o risco e a falta de saneamento na área: “Tá limpo assim porque tá chovendo, mas virou um verdadeiro esgoto”.

A região exata onde o vídeo foi gravado não foi informada, mas o episódio reacendeu o debate sobre a convivência entre humanos e animais silvestres nos centros urbanos do estado